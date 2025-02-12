Депутат Верховной Рады Анатолий Бурмич завысил планируемую численность военной полиции Украины приблизительно в десять раз. На ошибку в подсчетах парламентария обратило внимание издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Депутат заявил, что в новое ведомство могут набрать больше 100 тысяч человек, а также усомнился в целесообразности его создания.

« Э т о б о л ь ш е 1 0 0 т ы с я ч [ ч е л о в е к ] н а в е р н о е . Т о г д а п р е з е н т о в а л и , ч т о э т о б у д е т с о з д а н о н а б а з е в о е н н о й с л у ж б ы п р а в о п о р я д к а , к о т о р а я п о д ч и н я л а с ь м и н и с т р у о б о р о н ы . О н а б у д е т т о ж е п о д ч и н я т с я м и н и с т р у о б о р о н ы , н о с б о л е е ш и р о к и м и п о л н о м о ч и я м и , к о т о р ы е б у д у т к а с а т ь с я н е т о л ь к о в о е н н ы х , н о и г р а ж д а н с к и х » , — с к а з а л о н .

Издание обратило внимание, что численность военной полиции будет составлять порядка 1,5 процента от численности армии республики. При этом, как отметили журналисты, в настоящий момент в Вооруженных силах Украины (ВСУ) служит меньше миллиона человек. Но даже при такой численности армии, в военную полицию набрали бы лишь 15 тысяч сотрудников, что сильно меньше названного Бурмичем числа.

Ранее бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что о критической для ВСУ ситуации на всей линии фронта. Он также обвинил украинские власти в нападках на оппозицию, генералов и боевых комбригов, которые демотивируют армию.