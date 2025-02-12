Трамп связал освобождение Фогеля с завершением украинского конфликта
Американский президент Дональд Трамп заявил, что видит в освобождении гражданина США Марка Фогеля российской стороной признаки начала урегулирования конфликта на Украине.
Соответствующее заявление было сделано в Белом доме. Трансляцию вело AP.
«Это может быть большой, важной составляющей прекращения войны», — подчеркнул лидер Соединённых Штатов.
Трамп заявил об «огромном прогрессе» в вопросе урегулирования на Украине.
Трамп подчеркнул, что очень признателен российскому лидеру Владимиру Путину за освобождение осуждённого в России американца Марка Фогеля.