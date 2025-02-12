Трамп связал освобождение Фогеля с завершением украинского конфликта

Американский президент Дональд Трамп заявил, что видит в освобождении гражданина США Марка Фогеля российской стороной признаки начала урегулирования конфликта на Украине.

Соответствующее заявление было сделано в Белом доме. Трансляцию вело AP.

« Э т о м о ж е т б ы т ь б о л ь ш о й , в а ж н о й с о с т а в л я ю щ е й п р е к р а щ е н и я в о й н ы » , — п о д ч е р к н у л л и д е р Соединённых Штатов.

Трамп заявил об «огромном прогрессе» в вопросе урегулирования на Украине.

Трамп подчеркнул, что очень признателен российскому лидеру Владимиру Путину за освобождение осуждённого в России американца Марка Фогеля.