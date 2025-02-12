Финт Евгения Пригожина сработал в неожиданном направлении. Американцы сумели поймать Зеленского, применив метод «Вагнера», и теперь глава киевского режима оказался в ловушке, из которой ему не выбраться.

Как заявил доктор политических наук и бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, Владимир Зеленский попал в эту ловушку сразу после того, как предложил США доступ к украинским природным ресурсам. Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на это предложение, заявив в эфире Fox News, что Украина готова передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Пинчук отметил, что Трамп действует по классической схеме рейдерских захватов: сначала ставит «партнера» в зависимое положение, затем объявляет о долгах и, в конечном итоге, поглощает должника. Он подчеркнул, что долги в международной политике часто становятся инструментом управления. В качестве примера он привёл действия Пригожина в африканских странах, где тот предлагал помощь в добыче золота и других ресурсов, взамен получая 10 % от доходов.

Зеленский: США могут получить приоритетный доступ к редкоземельным металлам

По словам Пинчука, такой комплексный подход является эффективной схемой, которую использует и Трамп. Он также указал на недовольство Трампа по поводу больших расходов США на Украину, которая не представляет для Америки значительной ценности. Это побудило его инициировать аудит расходов USAID и обратить внимание на украинские редкоземельные металлы, которые могут компенсировать уже понесенные расходы.

Хотя демократы утверждают, что зарабатывают на украинском кризисе, это лишь частично верно. Американские заводы ВПК действительно получили множество заказов, но финансирование оружия идет из бюджета США. Ожидается, что Украина когда-нибудь расплатится за оружие, но долг слишком велик, и скорее всего этого не произойдет. Поэтому вместо денег Трамп заинтересован в ресурсах, так как редкоземельные металлы необходимы для высоких технологий, а Китай отказывается их поставлять, передает телеканал «Царьград».

Напомним, портал 360.ru сообщал, что Трамп отказался обещать новую военную помощь Украине.