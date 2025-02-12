Парламент Армении проголосовал за начало вступления страны в ЕС

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. За проголосовали 63 депутата, пишет Sputnik Армения.

В сентябре 2024 года Ереван и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после этого назвал Брюссель ключевым партнером страны. А 9 января правительство Армении одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления в ЕС.

Инициатива была представлена общественными и политическими организациями и собрала 60 тысяч подписей. Конституция Армении разрешает парламенту рассматривать законопроекты, предлагаемые гражданским обществом, при условии сбора 50 тысяч подписей.

Сегодня законопроект, одобренный ранее правительством, был вынесен на голосование парламента. За выступили 63 депутата, семеро - против, воздержавшихся не было.

При этом оппозиционная фракция «Айастан» заявила, что не примет участие в голосовании, а вторая по численности оппозиционная фракция – «Честь имею» - проголосовала против.

« О п п о з и ц и я н а з в а л а д а н н ы й п р о ц е с с ф а р с о м , о т м е т и в , ч т о в ы б и р а т ь п р и д е т с я н е м е ж д у Р о с с и е й и Евросоюзом, а между Россией и Турцией», - пишет издание.

Ранее в Госдуме России предостерегли Армению от ожидания «гипотетического членства» в ЕС, так как руководство страны «даже искусственно не сможет нарисовать» необходимые для вступления цифры и показатели. А в Кремле заявили, что Армения не сможет быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пользуясь его преимуществами, и ЕС. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Еревана есть суверенное право выбирать, в какой организации состоять.