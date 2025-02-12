Парламент Армении принял проект о процессе вступления в ЕС

Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента страны.

" З а п р и н я т и е з а к о н о п р о е к т а п р о г о л о с о в а л и 6 3 д е п у т а т а , р е ш е н и е п р и н я т о " , — з а я в и л с п и к е р п а р л а м е н т а А л е н С и м о н я н .

Напомним, что проект был одобрен правительством в январе 2025 года. Премьер-министр Никол Пашинян ранее пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум.