Парламент Армении принял проект о процессе вступления в ЕС
Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента страны.
"За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, решение принято", — заявил спикер парламента Ален Симонян.
Напомним, что проект был одобрен правительством в январе 2025 года. Премьер-министр Никол Пашинян ранее пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум.