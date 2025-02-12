К зданию Рады подогнали автозаки

К зданию Верховной Рады Украины подогнали автозаки перед началом заседания 12 февраля. Об этом сообщила депутат украинского парламента Софья Федина в своем Telegram-канале.

© EPA/TACC

« П а р а д а в т о з а к о в в о з л е Р а д ы . . . Э т о т а к " с л у г и " ( п р е д с т а в и т е л и п р а в я щ е й п а р т и и « С л у г а н а р о д а » — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) п а н и ч е с к и б о я т с я р о д с т в е н н и к о в в о е н н о п л е н н ы х и п р о п а в ш и х б е з в е с т и » , — в ы с к а з а л а с ь п о л и т и к .

Федина сообщила об автозаках возле здания Рады и предположила проведение акции родственников бойцов Вооруженных сил Украины с вопросами о судьбе тысяч украинских солдат. По ее словам, на заседание зарегистрировалось всего 239 депутатов из избранных 424 парламентариев.

Рада разрешила спецслужбам прослушивать и обыскивать депутатов

Ранее депутаты Рады установили антирекорд посещаемости заседаний в текущем созыве. Депутат Ирина Геращенко отметила, что президиум украинского парламента отказался назвать численность пришедших на сессию парламентариев.