Назван возможный формат реорганизации НАТО

Реорганизация НАТО с приходом нового президента США Дональда Трампа может подразумевать уход от принципа равенства членов альянса в пользу фактического доминирования Штатов, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

« З а я в л е н и я а м е р и к а н с к о г о б и з н е с м е н а и г л а в а в е д о м с т в а п о п о в ы ш е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и ф е д е р а л ь н о г о п р а в и т е л ь с т в а ( D O G E ) И л о н а М а с к а и с а м о г о Т р а м п а — э т о в б о л ь ш е й с т е п е н и э п а т а ж . Г о в о р я о р е о р г а н и з а ц и и НАТО, о присоединении к США других территорий они проверяют на прочность институты, которые окружают Трампа, и где была угроза интересам Штатов», — сказал политолог.

Тем не менее, как он считает, ряд изменений в альянсе все же неизбежен. Перемены, по мнению Ордуханяна, будут нацелены на большее подчинение Европы США с фактическим доминированием страны в военно-политических вопросах.

« Ф о р м а л ь н о в с е ч л е н ы НАТО равны, но Штаты больше не хотят даже формально притворяться, что они равноправны. США хочет доминирования и полного подчинения по всем вопросам, потому что ситуация с Венгрией и Словакией показала, что демократии уже хватит. Именно на это может быть нацелена реорганизация альянса. Вероятно, мы еще услышим не менее эпатажные заявления», — заключил Ордуханян.

Ранее Маск заявил, что деятельность НАТО нуждается в пересмотре. Он также говорил о том, что американские налогоплательщики не должны вкладываться в безопасность Европы.