Руководитель Департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал к "тщательному пересмотру" НАТО. Соответствующая публикация появилась в соцсети Х.

По его словам, деятельность Североатлантического альянса "нуждается в тщательном пересмотре".

Так он отреагировал на публикацию одного из пользователей о том, что Холодная война завершилась, а существование НАТО является "анахронизмом".

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал президента США Дональда Трампа и Илона Маска провести аудит деятельности Североатлантического альянса.

В свою очередь вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики профессор Гун Цзюн заявлял, что Дональд Трамп столкнется с противодействием внутри НАТО и со стороны Украины по вопросу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.