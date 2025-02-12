США оптимистично оценивают перспективу урегулирования конфликта на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что оптимистично настроен в отношении перспективы урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил телеканалу CNN.

Он отметил, что администрация США будет усердно над ним работать.

« Я н а с т р о е н о п т и м и с т и ч н о в о т н о ш е н и и т о г о , ч т о м ы б у д е м р а б о т а т ь у с е р д н е е , ч е м р а б о т а л а к а к а я - л и б о и з а д м и н и с т р а ц и й , ч т о б ы п о л о ж и т ь э т о м у к о н е ц » , — с к а з а л Р у б и о .

Он подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп сделал вопрос урегулирования конфликта на Украине приоритетной задачей, но добиться результата будет непросто.

Рубио отметил, что освобождение российскими властями гражданина США Марка Фогела является «хорошим сигналом о желании сотрудничать».

« Я д у м а ю , ч т о э т о х о р о ш и й з н а к , ч т о р у с с к и е х о т я т ч т о - т о с д е л а т ь в э т о м о т н о ш е н и и , и н а д е ю с ь , м ы с м о ж е м и с х о д и т ь и з э т о г о в б у д у щ е м » , — д о б а в и л д и п л о м а т .

Накануне Дональд Трамп заявил, что видит «огромный прогресс» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в Белом доме.