Что известно об освобождении американца Марка Фогеля

Осужденного в России за контрабанду наркотиков гражданина США Марка Фогеля освободили. 12 февраля приговоренный к 14 годам тюрьмы американец вернулся в США. Рассказываем, что известно об освобождении американца.

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О деле Фогеля

Марк Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве, а до этого — сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года и он, и его супруга обладали дипломатическим статусом.

В августе 2021 года Фогеля задержали по прибытии в московский аэропорт Шереметьево. В его багаже обнаружили 17 грамм марихуаны, а также гашишное масло. В июне 2022 года суд признал американца виновным по ч. 2 ст. 228 (незаконная перевозка наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере), назначив ему 14 лет тюремного заключения.

Об освобождении

Как сообщает ТАСС, вечером 11 февраля помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Фогель освобожден и скоро прибудет на родину. Освобожденный покинул Россию на самолете.

« П р е з и д е н т Трамп, Стивен Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене», — добавил он.

Сам Фогель позднее поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование. Как сообщает РИА Новости, он назвал решение российского лидера великодушным, отметив, что политик поступил «как настоящий государственный деятель».

Реакция американских властей

Трамп заявил, что США высоко ценят освобождение Фогеля. Как сообщает ТАСС, во время встречи с освобожденным американский президент заявил, что Вашингтон уважает решение Путина. Он оценил условия договоренности с РФ по возвращению американца как «очень справедливые и разумные» и добавил, что «завтра будет освобожден еще кое-кто», но не пояснил, о ком идет речь и где это произойдет.

« Я д у м а ю , э т о м о ж е т с т а т ь о ч е н ь в а ж н ы м э л е м е н т о м » , — д о б а в и л Трамп.

Американский президент также отметил, что Белому дому удалось добиться огромного прогресса в урегулировании украинского кризиса, выразив уверенность, что в процессе «есть добрая воля».