Неизвестные предупредили о возможном теракте на самолете премьера Индии

Полиция Мумбаи начала расследование из-за угроз атаковать самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает Hindustan Time.

На этой неделе Моди отправился во Францию для участия в саммите по искусственному интеллекту в Париже и для визита в Марсель вместе с президентом Эммануэлем Макроном. По данным Hindustan Time, 11 февраля в полицейский центр Мумбаи поступил звонок с предупреждением, что террористы могут атаковать самолет премьера во время его зарубежной поездки.

Учитывая серьезность информации, полицейские проинформировали другие ведомства и начали расследование, отметили в полиции Мумбаи.

Из Франции Моди отправится в США на втором этапе своей зарубежной поездки. Премьер Индии будет находиться в Штатах 12-13 февраля и встретится с главой США Дональдом Трампом.

Два дня назад СМИ сообщили, что полиция индийского города Ахмадабад расследует сообщение об угрозе взрыва на международном рейсе, который приземлился в местном аэропорту 10 февраля. Отмечалось, что инцидент произошел на фоне всплеска ложных угроз взрыва, направленных на индийские рейсы. Письмо, в котором утверждалось, что в самолете заложена бомба, было обнаружено во время проверки безопасности лайнера.