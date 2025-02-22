Какие места исчезнут в XXI веке

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Один из самых известных курортов мира Сейшельские острова вероятнее всего исчезнет в 21 столетии. По прогнозам ученых, воды мирового океана поглотят пляжи с белоснежным песком в течение 50-100 лет
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Один из самых известных курортов мира Сейшельские острова вероятнее всего исчезнет в 21 столетии. По прогнозам ученых, воды мирового океана поглотят пляжи с белоснежным песком в течение 50-100 лет 
© AscentXmedia/iStock.com
Символ Африки, гора Килиманджаро, стремительно теряет ледяной покров. В период с 1912 по 2007 года его площадь сократилась на 85%
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Символ Африки, гора Килиманджаро, стремительно теряет ледяной покров. В период с 1912 по 2007 года его площадь сократилась на 85% 
© pawel.gaul/iStock.com
Национальный парк, где находится древний город майя Тикаль, страдает от эрозии, вырубки лесов и мародерства
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Национальный парк, где находится древний город майя Тикаль, страдает от эрозии, вырубки лесов и мародерства 
© Leonid Andronov/iStock.com
Ледники Патагонии вероятнее всего исчезнут из-за глобального потепления
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Ледники Патагонии вероятнее всего исчезнут из-за глобального потепления 
© kavram/iStock.com

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Пейзажи испанского городка Саара-де-ла-Сьерра ежегодно привлекают множество туристов благодаря невероятному природному ландшафту. Изменения климата могут превратить это место в пустыню
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Пейзажи испанского городка Саара-де-ла-Сьерра ежегодно привлекают множество туристов благодаря невероятному природному ландшафту. Изменения климата могут превратить это место в пустыню 
© Orietta Gaspari/iStock.com
Уникальные леса Мадагаскара страдают от массовой вырубки. До 94 % ранее плодородных земель Мадагаскара подвержено опустыниванию, ухудшению качества водных ресурсов и деградации почвы из-за обезлесения
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Уникальные леса Мадагаскара страдают от массовой вырубки. До 94 % ранее плодородных земель Мадагаскара подвержено опустыниванию, ухудшению качества водных ресурсов и деградации почвы из-за обезлесения 
© CHAO-FENG LIN/iStock.com
По прогнозам ученых, самый необычный город Европы, Венеция, будет затоплен уже в этом столетии
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По прогнозам ученых, самый необычный город Европы, Венеция, будет затоплен уже в этом столетии 
© frankpeters/iStock.com
Древний город инков Мачу-Пикчу страдает из-за нашествия туристов и природной эрозии
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Древний город инков Мачу-Пикчу страдает из-за нашествия туристов и природной эрозии 
© pawopa3336/iStock.com
За последние 40 лет знаменитое Мертвое море уменьшилось на треть. Вероятнее всего, оно полностью исчезнет в течение 50 лет из-за деятельности человека
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За последние 40 лет знаменитое Мертвое море уменьшилось на треть. Вероятнее всего, оно полностью исчезнет в течение 50 лет из-за деятельности человека 
© Caroline Brundle Bugge/iStock.com

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Государство Тувалу ожидает судьба Венеции. Самая высокая точка островов находится лишь в 4,5 метрах над уровнем моря
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Государство Тувалу ожидает судьба Венеции. Самая высокая точка островов находится лишь в 4,5 метрах над уровнем моря 
© Dmitry Malov/iStock.com
Визитная карточка Австралии Большой Барьерный риф разрушается из-за загрязнения окружающей среды и изменения климата
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Визитная карточка Австралии Большой Барьерный риф разрушается из-за загрязнения окружающей среды и изменения климата 
© DKart/iStock.com
Египетские пирамиды медленно разрушаются из-за климата и сточных вод
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Египетские пирамиды медленно разрушаются из-за климата и сточных вод 
© valentinrussanov/iStock.com
Леса Амазонки огромны, но с каждым днем становятся меньше из-за деятельности человека
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Леса Амазонки огромны, но с каждым днем становятся меньше из-за деятельности человека 
© JohnnyLye/iStock.com
Великая Китайская стена находится в опасности из-за туризма и эрозии. Также этому сооружению угрожают мощные песчаные бури
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Великая Китайская стена находится в опасности из-за туризма и эрозии. Также этому сооружению угрожают мощные песчаные бури 
© PEDRE/iStock.com

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Великолепные Мальдивы уже в этом столетии будут поглощены водами мирового океана
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Великолепные Мальдивы уже в этом столетии будут поглощены водами мирового океана 
© graphixel/iStock.com

Глобальное потепление — не шутка! По прогнозам ученых, средняя температура на планете может вырасти к концу XXI столетия на 3 градуса. Изменение климата на Земле неминуемо приведет к масштабным переменам и поставит под угрозу жизни миллионов людей. Такие природные катаклизмы, как засухи, наводнения, ураганы и тропические циклоны станут более масштабными и смертоносными.

Другой опасной угрозой для человечества станет таяние ледников, что приведет к повышение уровня мирового океана. Часть прибрежных городов попросту затопит. Те же части планеты, до которых не дотянется беспощадная природа, будут разрушены людьми, из-за нехватки ресурсов.

Редакторы издания Lifehacker.ru назвали места, которые могут исчезнуть в текущем столетии из-за грядущих природных потрясений.

Какие достопримечательности может потерять человечество в XXI — в галерее «Рамблера».

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