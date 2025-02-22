Какие места исчезнут в XXI веке

Глобальное потепление — не шутка! По прогнозам ученых, средняя температура на планете может вырасти к концу XXI столетия на 3 градуса. Изменение климата на Земле неминуемо приведет к масштабным переменам и поставит под угрозу жизни миллионов людей. Такие природные катаклизмы, как засухи, наводнения, ураганы и тропические циклоны станут более масштабными и смертоносными.

Другой опасной угрозой для человечества станет таяние ледников, что приведет к повышение уровня мирового океана. Часть прибрежных городов попросту затопит. Те же части планеты, до которых не дотянется беспощадная природа, будут разрушены людьми, из-за нехватки ресурсов.

Редакторы издания Lifehacker.ru назвали места, которые могут исчезнуть в текущем столетии из-за грядущих природных потрясений.

Какие достопримечательности может потерять человечество в XXI — в галерее «Рамблера».