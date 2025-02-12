Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его слова приводит издание «Страна.ua».
По словам Ермака, удар был нанесен баллистическими ракетами.
В службе чрезвычайных операций уточнили, что в некоторых районах города вспыхнули пожары.
Стало известно о рекордном числе прилетов тактических ракет по Киеву
Ранее стало известно, что в Киеве после серии взрывов в ночь на 12 февраля начались отключения света. В частности, свет пропал в некоторых частях Оболонского района украинской столицы.