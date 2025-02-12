Президент Украины Владимир Зеленский не стал раскрывать реальные масштабы провала вооруженных сил страны в Курской области, заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Кроме того, политик скрыл данные о потерях армии. По словам Нестеренко, которые приводит РИА Новости, Зеленский попытался преподнести союзникам провальную авантюру в российском регионе как сильную позицию для переговоров.

Зеленский пытается выдать партнерам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери, — уверен депутат.

Нестеренко подчеркнул, что Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями. Он также напомнил, что Зеленский утратил легитимность для ведения переговоров и принятия решений. Однако сам украинский лидер отказывается осознавать это, заключил парламентарий.

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Ранее первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков выразил мнение, что Зеленский, допустивший обмен территориями с Россией, показал свое отчаяние. Он уверен, что таким образом глава государства пытается выдать себя за по-прежнему важного и владеющего ситуацией игрока.