Полиция Индии ведет расследование после угрозы атаки на самолет Моди

Полиция Индии начала расследование после сообщения об угрозе теракта на самолет премьер-министра Нарендры Моди.

Об этом пишет газета Hindustan Times.

« 1 1 ф е в р а л я в д и с п е т ч е р с к у ю п о л и ц и и М у м б а я п о с т у п и л з в о н о к с п р е д у п р е ж д е н и е м о т о м , ч т о т е р р о р и с т ы м о г у т н а п а с т ь н а с а м о л е т п р е м ь е р - м и н и с т р а М о д и , к о г д а о н б у д е т в ы л е т а т ь с о ф и ц и а л ь н ы м в и з и т о м з а г р а н и ц у » , — ц и т и р у е т и з д а н и е з а я в л е н и е п о л и ц и и .

В публикации также говорится, что ведомство срочно проинформировало службы безопасности и начало расследование.

Моди приехал на международную конференцию в Париже, посвященную безопасному использованию искусственного интеллекта, она стартовала 10 февраля и завершилась накануне. Дальше, как уточняет индийское СМИ, он направится в США.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже проигнорировал попытку премьер-министра Индии пожать ему руку из-за того, что он ранее приветствовал его. При этом французский лидер пожал руки другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.