В ХАМАС не против прямых контактов с администрацией Трампа

Палестинское движение ХАМАС не взаимодействует напрямую с администрацией президента США Дональда Трампа, но не возражает против таких контактов в будущем. Об этом сообщил пресс-секретарь руководства политбюро движения Тахер Нуну.

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" У н а с н е т п р я м ы х к о н т а к т о в , н о м ы н е о т в е р г а е м в з а и м о д е й с т в и е с а м е р и к а н с к о й а д м и н и с т р а ц и е й " , - о т м е т и л Н у н у в и н т е р в ь ю т е л е к а н а л у A l J a z e e r a , о т в е ч а я н а в о п р о с , к о н т а к т и р у е т л и ХАМАС со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.

"Их (контактов - прим. ТАСС) не было раньше, но мы не возражаем против них в будущем", - добавил он.

В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня в Газе, который вступил в силу 19 января. Реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС передаст Израилю не менее 33 заложников, включая тела погибших, в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Как заявил в начале февраля советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, позиция Трампа по урегулированию в секторе Газа и решения, принятые им еще до вступления в должность, позволили достичь соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве.

В конце января президент США сообщил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей Газы, потерявших крышу над головой в результате боевых действий, упомянув в этом контексте Египет и Иорданию. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами анклава. 4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Арабские страны, а также движение ХАМАС выступили против реализации предложений Трампа.