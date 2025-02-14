ВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев на Западном берегу

Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские военные беспилотники сбросили несколько бомб на дома палестинцев в лагере беженцев Дженин на Западном берегу. Данных о количестве пострадавших в результате удара пока не приводится.

Также телеканал сообщает об ожесточенных столкновениях отрядов палестинского сопротивления и военнослужащих Армии обороны Израиля в лагере беженцев Аскар, расположенном к востоку от города Наблус, на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что против израильских военных применяются огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства.