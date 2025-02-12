Босфор закрыли для судоходства

Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыто из-за сильного тумана, сообщает ТАСС.

Министерство транспорта Турции через департамент морских вопросов объявило о приостановке движения судов в обе стороны с 3.10 по местному времени. Это решение было принято в условиях плотного тумана, охватившего северные районы 16-миллионного Стамбула, что делает навигацию небезопасной.

По данным управления береговой охраны Турции, накануне ночью туман значительно ухудшил видимость, что стало причиной временного закрытия пролива. Помимо этого, в ряде районов Стамбула наблюдается сильный снегопад, который заставил местные власти отменить занятия в школах. Пока не сообщается об изменениях в работе международного стамбульского аэропорта, расположенного в европейской части города, но на фоне погодных условий ситуация может измениться.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Босфоре временно останавливали движение судов из-за проблем у российского танкера, который следовал в Новороссийск, а в последний раз пролив перекрыли для поиска пропавших брата и сестры.