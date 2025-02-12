Бывший союзник Трампа объяснил ему, в каком случае Украина станет частью России

Бывший вице-президент США Майкл Пенс ответил главе государства Дональду Трампу на слова о том, что Украина когда-нибудь может стать частью России. На своей странице в соцсети Х он не согласился с этим утверждением.

" Г о с п о д и н П р е з и д е н т , Украина "когда-нибудь станет российской" только в том случае, если Соединенные Штаты оставят ее на произвол жестокого вторжения Путина. Как вы только что сказали, "Когда Америка сильна, во всем мире царит мир". Будьте тверды", - написал Пенс.

По его словам, если Украина проиграет в конфликте, то "вторжение России" на территорию союзника США по НАТО якобы "станет вопросом времени".

11 февраля в интервью Fox News Дональд Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США, сообщил, что значительная часть республики хочет стать Россией.

В Кремле оценили слова Трампа о перспективах вхождения Украины в состав РФ

На этом фоне член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Елена Трегуб предупредила, что украинцы являются гордым и отважным народом, который будет до конца бороться за свою независимость и право на существование. Она утверждает, что "Украина никогда не будет русской".