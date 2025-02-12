Аршба призвал к законным и достойным выборам президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Роберт Аршба призвал к законным и достойным президентским выборам в стране.

Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

«Выборы должны пройти достойно, законно и без каких-либо проявлений насилия, даже на словах», — заявил Аршба в ходе теледебатов.

Ранее в Абхазии завершились дебаты кандидатов в президенты страны, которые длились почти три часа. В них участвовали все пять претендентов на пост главы страны — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

В ходе обсуждений все кандидаты призвали избирателей активно участвовать в голосовании и согласились признать результаты выборов.

11 февраля в абхазской ЦИК заявили, что голосующих избирателей на территории Абхазии на сегодняшний день 134 тыс.