Пока вы спали: подход Европы в отношениях с Украиной и обвинения Маска в сторону USAID

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У США нет конкретного плана по урегулированию конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время изучает различные варианты урегулирования конфликта на Украине, однако конкретного плана действий пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

При этом американские власти выслушивают предложения своих союзников и их опасения.

Трамп ранее утверждал, что достигнут существенный прогресс в вопросе урегулирования кризиса и выразил готовность к переговорам с обеими сторонами конфликта.

США оценили освобождение властями РФ Фогела

Президент США Дональд Трамп высоко оценил освобождение американского гражданина Марка Фогела российскими властями, отметив, что это может стать важным шагом в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп выразил благодарность за возвращение Фогела на родину и подчеркнул, что освобождение может способствовать прекращению войны с Украиной.

Фогел, в свою очередь, отметил великодушие президента России Владимира Путина, который помиловал его.

Поставки газа РФ по "Турецкому потоку" в Европу обновили рекорд

Поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" в Европу на прошлой неделе обновили исторический рекорд, превысив 390 млн куб.м с 3 по 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Это стало абсолютным недельным рекордом с момента запуска газопровода в январе 2020 года.

Газопровод, мощностью 31,5 млрд куб.м, предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы и остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину.

Страны Европы меняют подход к Украине в соответствии с позицией Трампа

Европейские союзники Вашингтона меняют свой подход к поддержке Киева, приводя его в соответствие с позицией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью газеты Politico.

В ней отмечается, что стратегия по Украине меняется в Европе в соответствии с изменением тональности заявлений Соединенных Штатов, что может проясниться на Мюнхенской конференции по безопасности с 14 по 16 февраля.

Лидеры европейских стран демонстрируют желание "играть ведущую роль на мирных переговорах", в то время как представители Украины и США обсуждают долгосрочные гарантии в сфере безопасности.

Маск заявил, что работа USAID во многом была направлена на влияние на выборы

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) во многом была нацелена на оказание влияния на выборы, уверен Илон Маск. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства США Илон Маск заявил, что USAID использовало сомнительные методы для влияния на выборы, не уточнив, о каких странах идет речь.

Отметим что ранее Трамп отмечал, что агентство "некомпетентно и очень коррумпировано", поэтому администрация США приостановила его деятельность.