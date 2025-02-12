На Украине назвали последствие ночных взрывов в Киеве

В Киеве после серии взрывов в ночь на 12 февраля начались отключения света. Об этом сообщило в Telegram издание «Общественное».

Отмечается, что свет пропал в некоторых частях Оболонского района украинской столицы. При этом подробности инцидента журналисты не уточнили.

« К о е - г д е в О б о л о н с к о м р а й о н е и с ч е з с в е т п о с л е о б с т р е л а » , — с о о б щ и л о и з д а н и е с о с с ы л к о й н а с в о и х к о р р е с п о н д е н т о в .

Ночью в Киеве произошла серия взрывов. Информацию об инциденте также подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице в это время также работали системы противовоздушной обороны (ПВО).