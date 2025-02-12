Освобожденный американец заявил о помиловании Путиным

Освобожденный из российской тюрьмы американец Марк Фогель заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

Фогель выразил благодарность своей стране за усилия, приложенные к его освобождению, и отдельно поблагодарил российского лидера за решение помиловать его, передает Ura.ru.

« Я и с к р е н н е р а д в е р н у т ь с я н а Р о д и н у . . . Б л а г о д а р ю т а к ж е Владимира Путина. Он меня помиловал», – заявил Фогель.

В Белом доме также поблагодарили Путина за этот шаг, назвав его «очень справедливым и разумным».

Уолтц заявил, что освобождение Фогеля является жестом доброй воли России

Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией. В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.