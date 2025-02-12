Трамп анонсировал освобождение еще одного осужденного в РФ американца

Президент Дональд Трамп на встрече с освобожденным в России американцем Марком Фогелем заявил, что еще один гражданин США вернется домой 12 февраля. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне стало известно, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву с тем, чтобы договориться о возвращении американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков.

После прибытия в США Марка Фогеля принял в Белом доме американский лидер. На встрече Дональд Трамп анонсировал возвращение домой еще одного американца.

По словам Трампа, гражданин США будет освобожден 12 февраля. Его имя и страну пребывания президент уточнять не стал.

При этом Дональд Трамп заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за освобождение Марка Фогеля, пишет РИА Новости.

« Я о ч е н ь п р и з н а т е л е н з а т о , ч т о о н с д е л а л ( … ) , м ы ц е н и м т о , ч т о с д е л а л п р е з и д е н т П у т и н » , - п о д ч е р к н у л г л а в а С Ш А , о т м е т и в , ч т о д о с т и г н у т а я м е ж д у М о с к в о й и В а ш и н г т о н о м д о г о в о р е н н о с т ь б ы л а « о ч е н ь с п р а в е д л и в о й и р а з у м н о й » .

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, при досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло. По версии следствия, обладая ранее дипломатическим статусом, Фогель мог организовать канал поставки наркотиков в Россию.