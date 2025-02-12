В КНР назвали эсминец США в Тайваньском проливе "сигналом сепаратистам"

Появление американских ракетного эсминца Ralph Johnson и океанографического судна Bowditch в Тайваньском проливе на этой неделе следует рассматривать как неверный сигнал сепаратистским силам в Тайбэе. С таким заявлением выступила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

" А м е р и к а н с к а я с т о р о н а д о л ж н а п р и д е р ж и в а т ь с я п р и н ц и п а " о д н о г о Китая" и положений трех китайско-американских коммюнике, осторожно и адекватно решать вопросы, связанные с Тайванем, не подавать ошибочных сигналов сепаратистским силам, выступающим за независимость острова", - сказала она на брифинге.

Как уточнила представитель канцелярии, Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая обозначила позицию Пекина по этому поводу. "Тайваньский вопрос затрагивает ключевые интересы Китая. Мы решительно против [несанкционированного прохода кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив] и никогда не допустим иностранного вмешательства", - подчеркнула она. По словам Чжу Фэнлянь, КНР обладает "полной уверенностью и достаточным потенциалом для защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.