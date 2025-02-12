Число заболевших гриппом на Тайване превысило 10-летний максимум

Число жителей Тайваня, обратившихся в больницы из-за заболевания гриппом на прошлой неделе, превысило 181 тыс. и в третий раз с 1 октября 2024 года достигло самого высокого показателя за 10 лет. Об этом сообщил на пресс-конференции в Тайбэе представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) острова.

" Н а п р о ш л о й н е д е л е б ы л о з а р е г и с т р и р о в а н о 1 8 1 9 9 5 о б р а щ е н и й в б о л ь н и ц ы и з - з а г р и п п о п о д о б н ы х з а б о л е в а н и й , э т о с а м о е б о л ь ш о е н е д е л ь н о е к о л и ч е с т в о з а 1 0 л е т " , - п р и в о д и т г а з е т а Taipei Times слова представителя CDC. Он отметил, что доминирующим штаммом, циркулирующим на Тайване, остается H1N1, известный как свиной грипп.

С 12 по 18 января было зарегистрировано 141 777 визитов в больницу с гриппоподобными заболеваниями, с 5 по 11 января - 139 613. Оба раза это был рекордно высокий показатель за 10 лет.

Медики предупреждают, что сезон гриппа, начавшийся 1 октября 2024 года, еще продолжается. По информации CDC, за это время было зарегистрировано 795 тяжелых случаев заболевания и 160 смертей.