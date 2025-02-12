Число заболевших гриппом на Тайване превысило 10-летний максимум

Число заболевших гриппом на Тайване за неделю вновь превысило 10-летний максимум
Число жителей Тайваня, обратившихся в больницы из-за заболевания гриппом на прошлой неделе, превысило 181 тыс. и в третий раз с 1 октября 2024 года достигло самого высокого показателя за 10 лет. Об этом сообщил на пресс-конференции в Тайбэе представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) острова.
"На прошлой неделе было зарегистрировано 181 995 обращений в больницы из-за гриппоподобных заболеваний, это самое большое недельное количество за 10 лет", - приводит газета Taipei Times слова представителя CDC. Он отметил, что доминирующим штаммом, циркулирующим на Тайване, остается H1N1, известный как свиной грипп.
С 12 по 18 января было зарегистрировано 141 777 визитов в больницу с гриппоподобными заболеваниями, с 5 по 11 января - 139 613. Оба раза это был рекордно высокий показатель за 10 лет.
Медики предупреждают, что сезон гриппа, начавшийся 1 октября 2024 года, еще продолжается. По информации CDC, за это время было зарегистрировано 795 тяжелых случаев заболевания и 160 смертей.