Во Франции заявили об опасениях из-за риска роста цен на один товар из-за санкций

Член парламента Франции Лоик Кервран выразил опасение из-за риска роста цен на удобрения на фоне планируемых ограничительных мер против импорта этого товара из России. Об этом говорится в обращении депутата к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар. С письмом Керврана ознакомилась «Лента.ру».

В своем парламентском запросе Кервран спрашивает Женевар о ее позиции относительно предложения Европейской комиссии (ЕК) ввести повышенные тарифы на импортируемые из России удобрения.

«Комиссия 28 января 2025 года приняла предложение о повышении таможенных пошлин на удобрения, поступающие из России. Сегодня значительная часть удобрений, используемых французскими фермерами, поступает из этой страны, и поэтому они будут обеспокоены влиянием налога, предложенного комиссией», — пояснил он.

С у щ е с т в у е т з н а ч и т е л ь н ы й р и с к п о в ы ш е н и я ц е н н а э т и ж и з н е н н о в а ж н ы е т о в а р ы д л я ф р а н ц у з с к и х ф е р м е р о в , в т о в р е м я к а к д е н е ж н ы й п о т о к и б е з т о г о о г р а н и ч е н Л о и к К е р в р а н ч л е н п а р л а м е н т а Франции

Так, депутат спрашивает у министра, какова официальная позиция Парижа по этому предложению, и планируется ли меры для поддержки производства удобрений во Франции.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) выступила с призывом ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии. С 1 июля 2025 года пошлины на импорт азотных удобрений составят 40-45 евро за тонну. В последующие годы они будут увеличиваться, а к 2035-му дойдут до 100 процентов.

Европейские эксперты полагают, что эффект от этой меры станет заметен не ранее 2026 года. Чтобы сократить зависимость от российских товаров, ЕК надеется расширить производство. В комиссии заверяют, что фермеры смогут получать удобрения по приемлемым ценам.