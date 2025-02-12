Трамп подписал указ о сокращениях в правительстве США

Дональд Трамп подписал указ о сокращении численности правительства США
Дональд Трамп подписал указ о сокращении численности правительства США в соответствии с инициативами Департамента эффективности государственного управления (DOGE) во главе с Илоном Маском. Документ цитирует "Интерфакс".
Указ предполагает значительное сокращение в штате ведомств и правительственных агентств США.
"Агентства смогут нанимать не более одного сотрудника на каждые четыре сотрудника, которые увольняются с федеральной службы", - говорится в тексте.
Перед этим сотрудникам ведомств американского правительства было предложено уволиться за компенсацию в размере восьми окладов и сохранения некоторых льгот на восемь месяцев. До этого суд заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID за рубежом. 7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.