Трамп подписал указ о сокращениях в правительстве США

Дональд Трамп подписал указ о сокращении численности правительства США в соответствии с инициативами Департамента эффективности государственного управления (DOGE) во главе с Илоном Маском. Документ цитирует "Интерфакс".

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Указ предполагает значительное сокращение в штате ведомств и правительственных агентств США.

" А г е н т с т в а с м о г у т н а н и м а т ь н е б о л е е о д н о г о с о т р у д н и к а н а к а ж д ы е ч е т ы р е с о т р у д н и к а , к о т о р ы е у в о л ь н я ю т с я с ф е д е р а л ь н о й с л у ж б ы " , - г о в о р и т с я в т е к с т е .

Перед этим сотрудникам ведомств американского правительства было предложено уволиться за компенсацию в размере восьми окладов и сохранения некоторых льгот на восемь месяцев. До этого суд заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID за рубежом. 7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.