Трамп намерен вернуть всех американцев, осужденных в России

Президент США Дональд Трамп планирует вернуть всех американских граждан, осужденных в России. Об этом говорится в заявлении главы госдепартамента США Марко Рубио, опубликованном на сайте федерального органа.

« О с в о б о ж д е н и е М а р к а [ Ф о г е л я ] т а к ж е я в л я е т с я н а п о м и н а н и е м о т о м , ч т о д р у г и е а м е р и к а н с к и е г р а ж д а н е в с е е щ е н а х о д я т с я в з а к л ю ч е н и и в Р о с с и и . П р е з и д е н т Трамп намерен вернуть их всех домой», — отметил Рубио.

Накануне сообщалось, что бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, покинет Россию в рамках обмена заключенными. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Позже Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Президент США допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между США и России балансируют на грани разрыва.