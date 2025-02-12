Маск заявил о влиянии USAID на выборы

Работа Агентства по международному развитию США (USAID) была нацелена в том числе на влияние на выборы. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск, выступая вместе с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, передает ТАСС.

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« С л и ш к о м м н о г о е и з т о г о , ч т о д е л а л о U S A I D , б ы л о н а п р а в л е н о н а в л и я н и е н а в ы б о р ы с о м н и т е л ь н ы м и с п о с о б а м и , ч т о н е в ы д е р ж и в а л о к р и т и к и » , — п о д ч е р к н у л м и л л и а р д е р .

Маск не стал уточнять, на выборы в каких странах агентство пыталось оказывать влияние. Рассуждая о работе USAID, он сказал, что результаты вложений далеко не всегда хорошо окупались. Трамп добавил, что организация «некомпетентна и очень коррумпирована».

Ранее Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ. Его развеселило то, что в новости о прекращении финансовой поддержки эти СМИ назвали «независимыми».