Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в интервью РИА Новости, что госкорпорация «Росатом» обсуждает с Венесуэлой дорожную карту развития сотрудничества.

По его словам, на стадии проработки находится возможность реализации проектов в энергетике, ядерной медицине и сельском хозяйстве. Кроме того, развиваются отношения двух стран в нефтегазовой сфере.

« В Венесуэле работает ряд совместных предприятий между АО «Росзарубежненфть» и госкомпанией PDVSA в области добычи нефти, демонстрирующие позитивную динамику, несмотря на действующие против двух стран западные санкции», — подчеркнул дипломат.

В августе Мелик-Багдасаров заявлял, что Венесуэла рассматривает предложения о применении разработок «Росатома».

Также сообщалось, что Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности.