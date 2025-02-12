Криминальная сеть: Америка посадит грантоедов на голодный паек

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID) закрыта. Со стен снят логотип. Большая часть персонала переведена на удаленную работу. Президент США Дональд Трамп обвинил агентство в краже «миллиардов долларов» из государственного бюджета для выплат СМИ. Глава департамента эффективности госуправления (DOGE) бизнесмен Илон Маск заявляет, что президент согласился с тем, что агентство нужно ликвидировать.

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То, что происходит с Агентством по международному развитию с подачи Трампа, можно назвать словом «погром». В подвешенном состоянии оказались более 10 тысяч сотрудников агентства в более чем 100 странах мира, где оно представлено. Сайт USAID попросту выключили, в том числе на порталах американских диппредставительств по всему миру. Так что бросившиеся изучать, чем конкретно USAID занималось в их стране, эту информацию уже не найдут.

Взяв на себя грязную работу, Илон Маск, возглавивший Департамент эффективности госуправления, действует в стилистике знаменитого телешоу, которое вел Трамп, устраивая публичные собеседования по приему на работу, где фирменной фразой было «Ты уволен!» Тысячи сотрудников USAID в один не прекрасный для них день получили уведомления, что на работу им ходить пока не надо. Новая американская администрация вообще склонна пересмотреть всю систему американской иностранной помощи на предмет эффективности и соответствия правоконсервативным ценностям, которые начертал на своих знаменах Дональд Трамп. Между тем USAID в течение десятилетий было символом американской «мягкой силы», одним из важнейших инструментов распространения американского влияния в мире — изначально как противовес «советскому проекту», а затем как проводник идей глобализма в их американской трактовке.

Как это было

Агентство было создано при президенте Джоне Кеннеди в 1961 году. USAID распределяло иностранную помощь не только на поддержку разных НКО и организаций в гуманитарных областях и сфере прав человека, но и, о чем сейчас забывают, в здравоохранении, на ликвидацию последствий стихийных бедствий, борьбу с бедностью и ряд других вполне полезных программ. Агентство получало внешнеполитические указания и ориентировки от Госдепартамента, но во многом действовало автономно как формально независимая организация.

На 2025 финансовый год еще администрация Байдена запросила для распределения только по линии USAID 42,8 млрд долларов. Еще примерно 15 млрд — по линии непосредственно Госдепартамента. Притом что вся иностранная помощь в год по разным программам достигает в последнее время 70 млрд долларов и даже выше. В недавнем отчете Исследовательской службы Конгресса США говорится, что в 2023 финансовом году USAID распорядилось более чем 40 млрд долларов на поддержку проектов в 130 странах. В тройку крупнейших получателей помощи тогда вошли Украина, Эфиопия и Иордания.

Правда, последний запрос той же администрации Байдена на нынешний финансовый год уже предусматривал сокращение общего объема иностранной помощи до 64,4 млрд долларов США по сравнению с 70,5 млрд годом ранее. В том числе там были заложены 2 млрд долларов в Глобальный фонд здравоохранения, что составляет примерно треть от всех остальных спонсорских взносов от других государств. Более 10,3 млрд долларов США выделили на гуманитарную помощь и помощь беженцам, 3 млрд — «на демократию, права человека и улучшение управления». Гендерные программы должны были получить 3 млрд долларов. И так далее. Помимо гуманитарных, есть, например, такие, как программа по разминированию в Мали и Судане. Но сейчас все встало. Встала программа по предотвращению распространения вируса Марбург за пределы Африки. Или поставки лекарств, которые поддерживают жизнь 20 миллионов человек, живущих с ВИЧ, включая более полумиллиона детей. А также поддержка религиозных меньшинств на Ближнем Востоке или политических диссидентов на Кубе, в Никарагуа, Венесуэле и Бирме. Борьба с распространением фентанила. Не говоря уже о всяких гендерных проектах. В 2024 году США финансировали 42 процента объема всей гуманитарной помощи, которую отслеживала ООН.

Политика прежде всего

С 7 февраля сотрудники по всему миру отправлены в административные отпуска, за исключением центрального руководства и лиц, отвечающих за критически важные функции. Кроме того, USAID намерено в течение 30 дней организовать и оплатить возвращение домой в Америку сотрудников, работающих за рубежом. Американские массмедиа, в основном сочувствующие демократам и глобалистам, акцентируют сейчас внимание на том, что пострадают тысячи проектов по всему миру, которые занимались защитой женского и детского здоровья, вакцинацией в бедных странах, обеспечением доступа к чистой питьевой воде, помощью страдающим СПИДом, борьбой с коррупцией и защитой гражданских прав. Тогда как сторонники Трампа из числа правых популистов, наоборот, подчеркивают, что USAID превратилось в «платформу для продвижения за рубежом раскольнической политической и культурной повестки, которая поощряет аборты, климатический экстремизм и гендерный радикализм».

Критика со стороны либеральной прессы большевистских действий Маска и Трампа вполне ложится на тот шок, который овладел получателями грантов по всему миру. Многие политически окрашенные проекты, скорее всего, действительно не будут подлежать восстановлению в прежнем виде, пока Трамп в Белом доме. К примеру, в Грузии в 2020 и 2024 годах одна и та же НКО, получая гранты от USAID на «поддержку демократических выборов» (а в прошлом году на эти цели и на «укрепление верховенства права» по линии USAID для Грузии было выделено 111 млн долларов), распространяла информацию о фальсификации их итогов, притом что в 2020 году ее уже успели уличить во лжи. Хотя в той же Грузии были десятки проектов по поддержке сельского хозяйства и туризма.

Политическая направленность финансирования по линии USAID никогда не скрывалась. При этом операторы этой помощи, особенно в странах Третьего мира, действовали бесконтрольно, коррупционно, а иногда и против интересов тех же США. Как в случае с палестинскими беженцами и помощи по линии ООН, когда деньги попадали в том числе ХАМАС и тем, кого Вашингтон считает террористами. В то же время через группы фондов типа соросовских миллиарды долларов через USAID шли разным НКО в Грузии, Венгрии, Сербии, Индии, а также в постсоветских странах, где USAID представлено везде, кроме России. В нашей стране его деятельность прекращена с 2012 года, до тех пор было осуществлено разных программ на 2,7 млрд долларов.

Помимо медпомощи и помощи голодающим, USAID помогало, по сути, бороться против недружественных США режимов. Например, через те же гуманитарные программы для Кубы или Венесуэлы. В начале века администрация Буша использовала USAID для подрыва левого правительства Эво Моралеса в Боливии, и он закрыл там представительство агентства. В Бразилии USAID также обвиняли в попытках повлиять на политические процессы в интересах правых партий.

На Украине через агентство финансировались такие программы, как «поддержка школ и помощь в области здравоохранения», экстренная помощь матерям и вакцинация детей. Но также и «программы реабилитации военных». «Независимые СМИ» — чуть ли не на 90 процентов зависели от американских денег, как и разные «антикоррупционные» инициативы. С февраля 2022 года размер помощи Киеву только по линии USAID превысил 35 млрд долларов, включая прямую бюджетную поддержку. Всего более 100 организаций в сфере культуры и СМИ на Украине остались без денег после заморозки помощи США.

Не подлежит восстановлению

Илон Маск сравнил USAID с не просто червивым яблоком, а с клубком червей, от которого нужно избавиться. «Оно не подлежит восстановлению», — написал он в соцсети Х. Ранее он также назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть», потому что это агентство было «змеиным гнездом радикальных левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Сам он взял на себя роль главного обличителя якобы безумных трат агентства, выхватывая, разумеется, только выгодные для себя факты. Так, он заявил, что USAID, к примеру, финансировало «исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате чего погибли миллионы людей».

Имея в виду информацию о финансировании агентством организации EcoHealth Alliance, которая в том числе поддерживала исследования коронавирусов в лаборатории китайского города Уханя. Правда, «сопутствующий ущерб» состоит еще и в том, что Всемирная организация здравоохранения сокращает штат и сворачивает активность после указа Трампа по выходу США из нее, притом что доля взносов Америки в бюджете ВОЗ составляла около 15 процентов. Еще больнее может прийтись различным ооновским структурам, где эта доля была еще больше. К примеру, в Продовольственной программе ООН — аж под 40 процентов.

Обнародуемые сейчас отдельные факты деятельности USAID подтверждают звучавшие в адрес агентства обвинения в том, что оно стремилось влиять на политические процессы в странах, где работало, в интересах США.

К примеру, USAID финансировало многие СМИ и НПО, занимающиеся развитием медиа и образовательными программами в Армении. Или другой пример: по открытым данным, с 2020 по 2022 год абхазские НПО получили по программе поддержки демократии 1,6 млрд рублей, в 2023-м — еще 1 млрд рублей. Эти деньги уходили в первую очередь на молодежные проекты. Не случайно в 2023 году деятельность агентства в Абхазии была запрещена.

USAID активно работало на «вечно горячих» Балканах. Около половины проектов были направлены на «укрепление демократии» и продвижение правильных ценностей. Особенно в последние годы грантодателей интересовало продвижение идеологии ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ и запрещено) и поддержка Украины. Например, один из проектов, реализуемых в Сербии до осени 2025-го, предполагал создание Академии молодых ЛГБТ-бизнес-лидеров, разработку и внедрение рекомендаций по созданию дружественных к ЛГБТ-сообществу рабочих мест и т.д. На это выделили аж 2 млн долларов.

Очень плотно USAID занималось и медиаинициативами. Молодых сербов учили критически оценивать цифровой контент. В рамках проекта «Медиаинновации», реализуемого с января 2022 по январь 2027 года, собирались повысить конкурентоспособность своих подопечных в сербском инфополе. С 2017 по 2021 год на развитие сербских медиа американцы выделили более 6 млн долларов. И на эти деньги создавали сети распространения «правильного» контента, а также обучали местных журналистов продвижению нужных тезисов в соцсетях. Всего за последние четыре года на разные проекты в странах Западных Балкан USAID выделило 1,7 млрд долларов. Больше всего на Сербию и Косово.

«Здоровое зерно»

С реализацией помощи в разных странах не обходилось без коррупции. Значительная доля бюджетов, как оказалоcь, уходила в карманы проводников «демократии». Не случайно теперь новое руководство Госдепа жалуется, что USAID отказывалось сообщать администрации США детали расходования госсредств, в том числе данные о назначении денег и подрядчиках.

Среди наиболее экзотических проектов агентства оказались такие: поставка «сотен тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды»; 1,5 млн долларов на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии»; 70 тыс. долларов на постановку мюзикла в Ирландии; 47 тыс. долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии; 32 тыс. долларов на «трансгендерный комикс» в Перу; финансирование печати «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах; «сотни миллионов долларов» на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане».

Сейчас Госдеп пытается сохранить «здоровое зерно» в работе USAID и уже сделал масштабные исключения из режима приостановки зарубежной помощи США, значительная часть таких программ возобновлена. В основном социального и медицинского характера. А вот политически окрашенные программы, скорее всего, во многом пойдут под нож. Военная помощь Украине, приостановленная, было, под горячую руку, будет продолжена, но ее тоже ждет серьезный аудит на предмет эффективности расходования средств.

Функции USAID могут быть переданы Госдепартаменту, через который ранее напрямую тоже шло финансирование многих проектов. Однако Госдепу все равно не дадут увеличить штат настолько, чтобы сохранить нынешний масштаб иностранной помощи. При этом Америка вряд ли откажется от принципа материального поощрения своих союзников. Только теперь им придется доказывать свою лояльность еще более рьяно.

КСТАТИ

Агентство по международному развитию неоднократно уличалось в связях с разведкой. Многие политологи, в том числе американские, утверждали, что во всех переворотах или их попытках в Латинской Америке за минувшие десятилетия участвовали сотрудники не только ЦРУ, но и Агентства по международному развитию. Они обеспечивали подготовку руководящих кадров оппозиционеров и их финансирование.

Кроме того, Агентство по международному развитию занималось работой по вербовке в силовых структурах агентуры, которая могла понадобиться для вооруженной поддержки оппозиции в критической ситуации. Подрывные операции финансировались через отдел переходных инициатив (OTI). В 2009 году отчет Конгресса упомянул, что работа OTI часто приводит к политическим последствиям, которые порождают дипломатические неприятности.

ЦИФРА

5 миллиардов $ вложило Агентство по международному развитию в финансирование Евромайдана — митингов и беспорядков на Украине.