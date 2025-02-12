Трамп: объем "откатов" при заключении госконтрактов может достигать $1 трлн

Чиновники в США при заключении государственных контрактов получили "откаты" на общую сумму примерно $1 трлн. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

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" В и ж у з д е с ь о г р о м н ы е " о т к а т ы " , п о т о м у ч т о н и к т о н е м о ж е т б ы т ь н а с т о л ь к о г л у п , ч т о б ы з а к л ю ч а т ь т а к и е к о н т р а к т ы К о г д а н а ч и н а е ш ь р а з б и р а т ь с я с э т и м , с у м м а , в е р о я т н о , п р и б л и з и т с я к т р и л л и о н у д о л л а р о в " , — о т м е т и л о н .

Трамп выразил надежду, что американская судебная система позволит исполнительной власти прекратить эти правонарушения. 10 февраля Трамп в интервью телекомпании Fox News сообщил, что руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

До этого работу предпринимателя на посту главы DOGE назвали "настоящим кошмаром". По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что бизнесмен получил доступ к платежной системе минфина Соединенных Штатов. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения "истеричной". Подробности — в материале "Газеты.Ru".