В МИД Израиля прокомментировали решение ХАМАС не освобождать заложников

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что решение радикального палестинского движения ХАМАС об отсрочке процесса освобождения новой группы удерживаемых в Газе заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, означает возвращение к войне.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с послами стран ЕС в еврейском государстве.

" Р е ш е н и е ХАМАС не освобождать заложников означает решение вернуться к войне", - сказал Саар.

" М ы т а к ж е г о т о в ы к т о м у , ч т о ХАМАС попытается атаковать Израиль", - добавил он, отметив, что до сих пор Израиль "ничего не делал в одностороннем порядке".

Высказывания Саара распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил об отсрочке процесса освобождения новой группы удерживаемых в Газе заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. Движение считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда "задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах".

Президент США Дональд Трамп в ответ потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню 15 февраля. Если удерживаемых в секторе Газа израильских граждан не выпустят, подчеркнул он, то следует отменить все договоренности и "разразится ад". Президент не стал уточнять, что именно в таком случае могут предпринять США. Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 11 февраля заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе, если ХАМАС не освободит заложников в установленный срок.