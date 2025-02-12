Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США

Страны Евросоюза готовы к торговой войне с США. Об этом заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM.

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" М ы з н а е м , ч т о Т р а м п н е в ы и г р ы в а л п р е д ы д у щ и е т а р и ф н ы е в о й н ы и ж и в е т н о с т а л ь г и е й п о н а ч а л у 2 0 в е к а , к о г д а США жили за счет тарифов. Мы готовы к войне, но мы ее не хотим Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", — отметил он.

По мнению Левандовского, у Трампа "купеческий" подход к международным отношениям.