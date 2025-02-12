Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США

Страны Евросоюза готовы к торговой войне с США. Об этом заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы знаем, что Трамп не выигрывал предыдущие тарифные войны и живет ностальгией по началу 20 века, когда США жили за счет тарифов. Мы готовы к войне, но мы ее не хотим Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", — отметил он.
По мнению Левандовского, у Трампа "купеческий" подход к международным отношениям.