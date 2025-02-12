Маск назвал четвертую ветвь власти США

Бюрократия на федеральном уровне стала неизбираемой четвертой ветвью власти США. Об этом заявил руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск в ходе беседы с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

В федеральной бюрократии есть хорошие люди, но они должны быть подотчетны, подчеркнул он. По словам Маска, он намерен внести в работу правительства "контроль с позиции здравого смысла", поскольку некоторые чиновники "богатеют за счет налогоплательщиков".