Трамп — о возвращении Фогеля: Москва очень хорошо отнеслась к США

Американский президент Дональд Трамп, комментируя возвращение бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, заявил, что Москва «очень хорошо» отнеслась к Соединённым Штатам.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что это станет «началом» отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.

Ранее Белый дом сообщил об освобождении в России экс-дипломата США Фогеля.

Суд в России в 2022 году приговорил Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.