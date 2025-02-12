Премьер-министр Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз

Молдавские власти должны ускорить процесс обеспечения энергетической безопасности страны и ее интеграции в европейский энергорынок. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Дорин Речан, пишет РИА Новости.

« В л а с т и д о л ж н ы у с к о р и т ь р е а л и з а ц и ю п р о е к т о в , к о т о р ы е о б е с п е ч а т э н е р г е т и ч е с к у ю н е з а в и с и м о с т ь М о л д а в и и , п о л н у ю и н т е г р а ц и ю в е в р о п е й с к и й э н е р г е т и ч е с к и й р ы н о к » , — у т о ч н и л о н .

По словам Речана, молдавские власти имеют четкое видение и предпринимают конкретные шаги, чтобы граждане страны были постоянно обеспечены газом и электроэнергией и получали выгоду от максимально низких цен.

4 февраля стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи. Всего ЕС выделит республике около 1,8 миллиарда евро в несколько этапов. Часть суммы официальный Кишинев направит на поддержку реформ.

В конце прошлого года лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии.