«Жестоко»: в ЕС раскрыли, сколько потратили на военную помощь Киеву
Страны Евросоюза совместно потратили на поддержку и вооружение Украины 134 миллиарда евро. Об этом заявил депутат Европарламента от венгерской правящей партии «Фидес» Чаба Деметер.
«Это в три раза превышает сумму, выплаченную из фондов регионального развития в текущем периоде. На войну уже потрачено около 10 % всего семилетнего бюджета ЕС. Жестоко», – отметил Деметер.
Евродепутат также подчеркнул, что будущие события могут вызвать еще большее удивление, поскольку Соединенные Штаты сокращают свои военные расходы, а правящая коалиция Европейского парламента, возглавляемая «Европейской народной партией», не намерена следовать этому примеру, несмотря на то, что экономика Европы находится в состоянии стагнации, и вряд ли можно ожидать увеличения финансирования. Деметер призвал обратить внимание на тех, кто фактически оплачивает эти счета – европейских граждан.
По его мнению, они имеют право задавать вопросы о расходах и не должны расплачиваться за чужие конфликты, передает РИА Новости. Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас призвала страны ЕС увеличить помощь Украине. По ее словам, разговоры о сокращении поддержки Киева недопустимы на фоне продолжающегося конфликта. Ранее в Соединенных Штатах назвали неожиданное условие для продолжения военной помощи Киеву. Фото: unsplash.com