Страны Евросоюза совместно потратили на поддержку и вооружение Украины 134 миллиарда евро. Об этом заявил депутат Европарламента от венгерской правящей партии «‎Фидес» Чаба Деметер.

« ‎ Э т о в т р и р а з а п р е в ы ш а е т с у м м у , в ы п л а ч е н н у ю и з ф о н д о в р е г и о н а л ь н о г о р а з в и т и я в т е к у щ е м п е р и о д е . Н а в о й н у у ж е п о т р а ч е н о о к о л о 1 0 % в с е г о с е м и л е т н е г о б ю д ж е т а ЕС. Жестоко», – отметил Деметер.

Евродепутат также подчеркнул, что будущие события могут вызвать еще большее удивление, поскольку Соединенные Штаты сокращают свои военные расходы, а правящая коалиция Европейского парламента, возглавляемая «Европейской народной партией», не намерена следовать этому примеру, несмотря на то, что экономика Европы находится в состоянии стагнации, и вряд ли можно ожидать увеличения финансирования. Деметер призвал обратить внимание на тех, кто фактически оплачивает эти счета – европейских граждан.

По его мнению, они имеют право задавать вопросы о расходах и не должны расплачиваться за чужие конфликты, передает РИА Новости. Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас призвала страны ЕС увеличить помощь Украине. По ее словам, разговоры о сокращении поддержки Киева недопустимы на фоне продолжающегося конфликта. Ранее в Соединенных Штатах назвали неожиданное условие для продолжения военной помощи Киеву. Фото: unsplash.com