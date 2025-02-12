В Иране осудили заявление Трампа о сделке с Ираном

Иран рассматривает недавние заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Тегераном взамен бомбардировок как угрозу. Об этом говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Ирвани в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в феврале Фу Цуна, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Иран обязуется защищать свой суверенитет. «Совет Безопасности ООН не должен молчать перед лицом такой наглой риторики», — подчеркнул он.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. При этом глава Белого дома отметил, что принятое им решение не вызывает у него радости. Он выразил надежду, что Вашингтону не придется очень часто использовать такую политику.