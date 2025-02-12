Слова верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы являются истерикой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику", — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что "участие Европы" лишь способствовало затягиванию конфликта. 11 февраля Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что "не видит" никакого соглашения по урегулированию конфликта на Украине без участия ЕС. Она добавила, что европейская помощь Украине — это не благотворительность, страны ЕС инвестируют "собственную безопасность". До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что участие Евросоюза и Украины в переговорах между Россией и США по вопросу украинского конфликта грозит их срывом.