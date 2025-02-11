В США обвинили Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

Действия президента США Дональда Трампа привели к хаосу в американской автомобильной промышленности, заявил на конференции Wolfe Research исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли. Он добавил, что меры главы США также вызвали рост затрат, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 февраля, подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

« П р е з и д е н т Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций. Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса», — отметил Фарли.

По его словам, многие американские автопроизводители столкнулись с издержками от хаоса, вызванного действиями главы государства. Он уточнил, что лишние затраты фиксируются во всех сферах, связанных с производством машин.