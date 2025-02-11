Администрация Трампа введет санкции против мэра украинского города

Администрация Трампа задумала ввести санкции против мэра украинского города
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась над тем, чтобы ввести санкции против мэра Одессы Геннадия Труханова.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, близкие к окружению американского лидера, пишет Washington Mail (WM).
«Администрация... Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — указано в материале.
По словам источников, власти США беспокоятся из-за того, что Труханова подозревают в связи с криминальной группировкой из Одессы, кроме того, ему принадлежит большое количество акций в четырех офшорных фирмах, зарегистрированных в Британских «налоговых гаванях».