Стало известно, зачем спецпосланник Трампа прилетал в Москву

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву с тем, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Марка Фогеля, рассказал советник по национальной безопасности Майк Уолц. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают со Стивом Уиткоффом, приземлился во Внуково.

Уолц заметил, что переговоры прошли успешно, Фогель уже в самолете, он покидает воздушное пространство РФ вместе с Уиткоффом в рамках обмена.

По его словам, возвращение Фогеля является проявлением «доброй воли» со стороны России и «хорошим знаком» на пути к завершению конфликта на Украине.

Журналисты отметили, что Марк Фогель являлся сотрудником посольства США в Москве. Таможенники задержали дипломата в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой.

При досмотре у мужчины нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

В связи с тем, что мужчина мог скрыться на территории американской дипмиссии, правоохранители заключили его под стражу. Суд приговорил его к 14 годам колонии.