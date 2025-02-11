Стало известно, зачем спецпосланник Трампа прилетал в Москву
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву с тем, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Марка Фогеля, рассказал советник по национальной безопасности Майк Уолц. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают со Стивом Уиткоффом, приземлился во Внуково.
Уолц заметил, что переговоры прошли успешно, Фогель уже в самолете, он покидает воздушное пространство РФ вместе с Уиткоффом в рамках обмена.
По его словам, возвращение Фогеля является проявлением «доброй воли» со стороны России и «хорошим знаком» на пути к завершению конфликта на Украине.
Журналисты отметили, что Марк Фогель являлся сотрудником посольства США в Москве. Таможенники задержали дипломата в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой.
При досмотре у мужчины нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.
В связи с тем, что мужчина мог скрыться на территории американской дипмиссии, правоохранители заключили его под стражу. Суд приговорил его к 14 годам колонии.