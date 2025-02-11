ООН оценила стоимость восстановления сектора Газа

По меньшей мере, 53 млрд долларов потребуется на восстановление сектора Газа после 15-месячной войны между Израилем и ХАМАС, говорится в докладе ООН.

© Российская Газета

По оценкам авторов документа, для начала процесса восстановления необходимо установить систему безопасности и политические рамки. Они должны гарантировать, что конфликт не будет возобновлен, а израильская оккупация быстро прекратится, сообщает AFP.

В ООН отмечают, что во время войны с октября 2023 года по прошлый месяц в секторе Газа были снесены две трети жилых домов, медицинских учреждений, школ и другой критически важной инфраструктуры, где проживает более 2 миллионов палестинцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал, что в нынешних условиях было невозможно в полной мере оценить всю совокупность потребностей, однако промежуточная оценка дает представление об огромных масштабах восстановления и реконструкции сектора Газа.