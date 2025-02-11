Отправка вооружений и военной техники ВСУ со стороны Нидерландов несет значительные риски, отметил член парламента королевства Гидеон ван Мейерен. Он уточнил, что страна превращается в законную цель для ответа со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

В октябре 2024 года королевство поставило Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. На днях на Украине заявили, что снова получили самолеты от Нидерландов.

« П р а в и т е л ь с т в о Н и д е р л а н д о в н е д о л ж н о б ы т ь в а с с а л о м С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в . И м ы н е д о л ж н ы с л е п о с л е д о в а т ь в с е м п р и к а з а м НАТО и ЕС, потому что это не в интересах голландского народа. Наше правительство должно всегда проводить политику, которая отвечает интересам своего народа», — подчеркнул ван Мейерен.

Парламентарий отметил, что Нидерландам следует поддерживать мирные инициативы, направленные на завершение конфликта. Он добавил, что необходимо прекратить поставки оружия ВСУ.

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Ранее бывший член парламента Нидерландов от Социалистической партии Харри ван Боммел сообщил, что западные страны, в том числе королевство, не должны поставлять Украине дальнобойное оружие и разрешать его использование.

По его мнению, поставки дальнобойных вооружений и истребителей совершенно не способствуют дипломатическим процессам.