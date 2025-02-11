Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с королём Иордании Абдаллой II заявил, что в сфере урегулирования кризиса на Украине заметен хороший прогресс. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, стороны обсудили ряд вопросов текущей международной повестки. В частности, вопросы поддержания мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, положение дел на Украине.

« М ы д о с т и г а е м н е к о т о р о г о х о р о ш е г о п р о г р е с с а [ в д е л е у р е г у л и р о в а н и я к о н ф л и к т а н а У к р а и н е ] » , — о т м е т и л Т р а м п .

Ранее президент сообщил о том, что США достигли огромного прогресса в этой области в интервью для Fox News. Он выразил надежду на то, что Москву и Киев удастся усадить за стол переговоров.

Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заметил, что Трамп сейчас пытается повышать свой авторитет перед американской публикой и частично на международной арене.

В связи с этим, американский лидер продолжает поддерживать «информационную взвесь» под названием «Я выполняю свою предвыборную программу», в том числе, и в контексте ситуации на Украине, констатировал сенатор.