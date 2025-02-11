Трамп заявил о существенном прогрессе в урегулировании украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с королём Иордании Абдаллой II заявил, что в сфере урегулирования кризиса на Украине заметен хороший прогресс. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, стороны обсудили ряд вопросов текущей международной повестки. В частности, вопросы поддержания мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, положение дел на Украине.
«Мы достигаем некоторого хорошего прогресса [в деле урегулирования конфликта на Украине]», — отметил Трамп.
Ранее президент сообщил о том, что США достигли огромного прогресса в этой области в интервью для Fox News. Он выразил надежду на то, что Москву и Киев удастся усадить за стол переговоров.
Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заметил, что Трамп сейчас пытается повышать свой авторитет перед американской публикой и частично на международной арене.
В связи с этим, американский лидер продолжает поддерживать «информационную взвесь» под названием «Я выполняю свою предвыборную программу», в том числе, и в контексте ситуации на Украине, констатировал сенатор.