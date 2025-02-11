Трамп пообещал не покупать сектор Газа

Соединенные Штаты будут управлять сектором Газа «очень правильно», но не собираются его покупать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого передает Reuters.

По мнению американского лидера, в Иордании и Египте будут участки земли, где будут жить палестинцы.

Также Трамп заявил, что восстанавливать сектор Газа будут под властью США.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».