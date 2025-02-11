В Киеве заявили, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского

В Киеве полагают, что администрация президента США Дональда Трампа желает сместить Владимира Зеленского с занимаемого поста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В начале февраля западные СМИ сообщили, что команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. По мнению Вашингтона, их победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой.

«Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намек команды Трампа на то, что в этом году обязательно нужно провести выборы», — пояснил источник.

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По его данным, в Киеве считают разговоры о выборах свидетельством желания руководства в Вашингтоне сместить Зеленского. Он допустил, что в Белом доме украинского лидера считают «неудобным» для проведения мирных переговоров.

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