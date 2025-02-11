Зеленский заявил о готовности к встрече с администрацией Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о готовности к встрече с администрацией Трампа
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«Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов, и в ближайшее время переговоры. На многих уровнях», написал Зеленский.

Он добавил, что назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 12 число, где будет обсуждаться, в том числе «защита Украины санкциями».

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