Зеленский заявил о готовности к встрече с администрацией Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов, и в ближайшее время переговоры. На многих уровнях», — написал Зеленский.
Он добавил, что назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 12 число, где будет обсуждаться, в том числе «защита Украины санкциями».