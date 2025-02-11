Зеленский заявил о готовности к встрече с администрацией Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

« У ж е г о т о в ы к в с т р е ч а м с п р е д с т а в и т е л я м и С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в , и в б л и ж а й ш е е в р е м я п е р е г о в о р ы . Н а м н о г и х у р о в н я х » , — н а п и с а л Зеленский.

Он добавил, что назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 12 число, где будет обсуждаться, в том числе «защита Украины санкциями».